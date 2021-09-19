在田徑場上永遠都有數不清的紀錄，因為人類總是在突破自己的極限，尤其在100公尺短跑項目上，常常會看到令人驚訝的秒數，而今年剛結束的東京奧運田徑項目也非常精彩，義大利選手雅各布斯(Marcell Jacobs)在男子100公尺以9秒80拿下金牌，證明短跑不再是美國能獨霸的項目。

Ferdinand Omanyala is re-writing history in the 100m.



He sets an African record and is now the eighth fastest person in history. pic.twitter.com/D4bstqn83d — AW (@AthleticsWeekly) September 18 2021

不過在2021賽季洲際巡迴賽最後一站，美國「光速男」布魯梅爾(Trayvon Bromell)仍用實力討回顏面，在這場比賽中他以9秒76的瘋狂成績奪下冠軍，成為田徑史上第6人，今年正值26歲巔峰的他仍有望繼續代表美國稱霸田徑場，但這場的亞軍也相當可怕，以9秒77緊跟在後。

肯亞選手歐曼亞拉(Ferdinand Omanyala)飆出極限，以9秒77創下非洲史上最快紀錄，非洲之前最快紀錄是南非辛比內(Akani Simbine)的9秒84，歐曼亞拉一舉打破自己8月奧地利田徑賽的9秒86，當時他已成肯亞男子100公尺最快跑者，讓人佩服的是他持續進化，奧運僅跑出10秒，之後一路打破阻礙。

這場比賽也因為歐曼亞拉的大爆發更加精采，或許他被世界級強敵布魯梅爾激到，兩人在後半段幾乎難分軒輊，沒仔細看他們根本是同時抵達終點，實在太令人驚嘆，相信這場美非的精采對決會被記載到田徑史冊，兩人除了帶來精采比賽，也雙雙打破紀錄。

100m WL’s since 2011



11’ Bolt 🇯🇲-9.76 (🇧🇪

12’ Bolt 🇯🇲-9.63 (🇬🇧

13’ Bolt 🇯🇲-9.77 (🇷🇺

14’ Gatlin 🇺🇸-9.77 (🇧🇪

15’ Gatlin 🇺🇸-9.74 (🇶🇦

16’ Gatlin 🇺🇸-9.80 (🇺🇸

17’ Coleman 🇺🇸-9.82 (🇺🇸

18’ Coleman 🇺🇸-9.79 (🇧🇪

19’ Coleman 🇺🇸-9.76 (🇶🇦

20’ Norman 🇺🇸-9.86 (🇺🇸

21’ Bromell 🇺🇸-9.76 (🇰🇪 pic.twitter.com/37KKROxHXM — Victor K Almeida 📰 (@AlmeidaVictorK) September 18 2021

近幾年除了美國，世界各地的100公尺好手紛紛大爆發，大陸好手蘇炳添更在東京奧運跑出9秒83的亞洲紀錄，讓亞洲跑者實力和世界頂尖好手越來越接近，而義大利、非洲選手也漸漸跑出名號和世界紀錄，讓100公尺短跑不再是美國的絕對強項。