接種新冠肺炎疫苗是多國領導人為了建立民眾信心的公開作為，但若是遭遇了嚴重副作用，恐怕身為國家領導人也是說不得！根據日媒與韓媒報導，北韓最高領導人金正恩（Kim Jong Un）先前有近一個月未現身，或許是因為他接種新冠肺炎疫苗後出現嚴重副作用所致，至於為何如此嚴重，則推測跟他長期的抽菸習慣脫不了關係。

根據先前報導，金正恩在今年5月5日出席軍眷藝術團表演後，直到6月4日才現身主持勞動黨中央委員會，有近一個月沒有公開現身，如今疑似找到原因，也就是很可能是疫苗副作用太強所影響。

韓媒《每日北韓》（Daily NK）報導指出。金正恩疑似在今年5月接種了第一劑新冠肺炎疫苗，並在一個月後接種第二劑疫苗。為了保障最高領導人的安全，北韓當局很可能在金正恩接種疫苗之前，先行進行了疫苗相關測試，來確定不會出現嚴重副作用。報導指出，今年稍早中國大陸政府依照北韓要求，提供了國藥集團以及其他款疫苗，就目前來看是給北韓貿易官員以及外交部幹部率先接種，而除了金正恩之外，可能接種者多達約100人，當中包含會與金正恩親自碰面的資深幹部。

有傳聞指出，金正恩疑似在接種疫苗後，出現了嚴重副作用，包含高燒、噁心等等，而這似乎是讓他在5月後接近一個月沒有公開現身的原因。至於為何年僅30多歲的金正恩會在接種疫苗後出現嚴重副作用，報導引述《每日北韓》日本版主編高英起的說法，他推測是金正恩有肥胖問題，再加上有長年菸癮，以及慢性病等原因的綜合影響。

而至於金正恩為何願意甘冒風，在明瞭身體可能會在接種疫苗後出現嚴重副作用後，仍決定打疫苗？高英起指出，是因為金正恩期待能夠在接種疫苗後，透過外交活動打破當前北韓的經濟危機，並期待與中國國家主席習近平，甚至是美國總統拜登（Joe Biden）會面。

金正恩在9月北韓國慶閱兵時的現身，因為身形又過於消瘦，驚爆恐有12名替身之說，引發關注。對此，長期研究僅金正恩的專家高英起認為，在獨裁統治下「造假」可謂是絕對的禁忌，也就是說模仿最高領袖這件事，是不被允許的。並且從長期對金正恩的觀察來看，他認為在北韓國慶閱兵時出現的金正恩，乃是本人無誤。

當前在世界衛生組織等單位的統計下，北韓仍是全球「無新冠肺炎疫情」的淨土，但是批評人士大多認為不太可能。先前也曾爆出過疑似有多名士兵染疫死亡的傳聞，引發金正恩震怒。只能說，在獨裁統治之下，北韓疫情是撲朔迷離，越看越不清。