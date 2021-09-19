網友發文指自己女兒遭戴紅色宮廟帽、短袖衣物男子偷抱，幸自己發現出聲阻止。慌亂中棄車拔腿逃逸。（摘自臉書社團《潭子大聯盟》）

偷抱幼兒車女童的男子疑騎乘自行車代步，慌亂中棄車拔腿逃逸。（摘自臉書社團《潭子大聯盟》）

台中1名婦人昨上午到潭子傳統市場買菜，並用幼兒車推著3歲女兒邊走邊逛，正當婦人詢問攤商價錢時，突然有陌生男子騎腳踏車靠近，一把抱住坐在幼兒車內的女童，嚇得婦人驚聲尖叫，對方在慌亂中棄車拔腿逃逸，轄區警方獲報正循線追緝該名男子，目前尚未到案。

王姓女網友在在臉書社團《潭子大聯盟》發文指出，18日早上10點多在法雨寺對面菜攤買菜，有名男子趁我轉頭問價錢的時候，騎腳踏車衝過來，一把抱住我坐在幼兒車裡3歲的女兒。我一大喊他馬上逃跑至距離我們30公尺左右的地方觀望，已報警處理，但警察下午來電告知還未找到人，請帶寶寶出門的大家要小心注意四周，如果有知道這個人的麻煩告知。

警方初步調查，32歲王女於上述時、地買菜，突遇陌生男子欲將其年約3歲女兒抱起；王女馬上發現後，該名陌生男子立即離開現場。警方依規定到場處置，並調閱附近監視器，鎖定戴紅色宮廟帽、短袖衣物男子持續追查。

大雅分局已指示潭子所持續加強潭子傳統市場巡邏，並宣導呼籲民眾上市場買菜「隨身財物要顧好，心肝寶貝請牽好」，防止類似情形發生，為轄區居民提供更安心的環境。