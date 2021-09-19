陝西西安兵馬俑坑所出土的劍戟等兵器，深埋地下2000多年，卻沒有生鏽，嶄新如故，引起科學家的興趣。有認為是劍柄上的生漆含有鉻，沾染到青銅兵器；也有認為西安土壤的成分特殊所導致。但也有認為更早期的越王勾踐劍，也嶄新如故，上述理論恐怕不能解釋。

大陸發現秦始皇陵周圍的兵馬俑坑，是在1974年3月29日因為陝西大旱，西安臨潼縣村民楊志發在挖井打水時意外發現碎片。1976年到1978年，進行全面發掘。1979年10月1日，秦始皇兵馬俑博物館開始對外展出。研究指出，秦朝當時的武器主要是刺殺用的如戟、劍，而這些兵器大多用青銅製成。

不過近年科學家產生一項爭議，就是兵馬俑出土的青銅武器，其中很多嶄新如故，深埋地下2200多年，為何沒有生鏽，難道秦朝人掌握了某種先進技術？

尤其在1994年，在對秦始皇陵兵馬俑二號坑挖掘之後，出土了一批青銅劍，挖出來的時候，這批青銅劍依然光亮如新，鋒利無比。科學家研究發現，這些青銅劍的表面有一層10微米厚的鉻鹽化合物。這種叫「鉻鹽氧化」，直到20世紀才出現，為何2000多年前的秦朝人掌握了？

第一種解釋，就是槍柄和劍柄等上面的生漆（含有鉻的漆），「污染」了青銅兵器，所以讓其光鮮如故，和秦朝的防鏽技術無關！

第二種解釋，就是 西安土壤問題，為此做了一組實驗，即：模擬了秦朝青銅器的製作方法，風乾之後，分別埋在英國和西安，但四個月之後，埋在西安的依然光鮮，埋在英國的卻被嚴重腐蝕。

越王勾踐劍。（中新社資料照片）

不過，也有學者指出，如果只有兵馬俑青銅武器不生鏽，或許還能用上述理論解釋，但如果一再出土春秋戰國時代不生鏽的青銅器，這就無法解釋了。

例如越王勾踐劍，比秦始皇陵兵馬俑早了200多年，出土時也嶄新如故。科學研究發現，越王勾踐劍的表面也有一層含鉻的金屬。