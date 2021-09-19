樂天桃猿曾仁和18日挨轟。（樂天桃猿提供）

樂天桃猿曾仁和18日中繼上場，在第7局挨富邦悍將林哲瑄陽春炮，也代表今年季中選秀5名旅外球員都挨轟，在第2場出賽就發生，曾仁和坦然面對，「被全壘打是滿正常的事，最重的是要怎麼降低被打率，昨天那顆失投沒被打才奇怪。」

昨天陳冠宇先發5.2局退場，曾仁和接替投球，最後1.1局僅失1分，唯一失分就是挨林哲瑄陽春炮，他與陳冠宇退場時都是敗投候選人，後來靠著打線掩護躲過敗投，最後猿隊在延長賽11局靠著陳俊秀高飛犧牲打以6比5勝出。

今天賽前談到被林哲瑄打全壘打，曾仁和表示，當時投到2好3壞，自己不想投保送，所以選擇投好球，「後來看影片發現太甜了，這種失投沒被打長打才意外。」

出賽第2場就挨轟，曾仁和卻不認為這是壞事，「我覺得還好，被打全壘打是滿正常的事情，是看怎麼降低被打擊率，早點被打我覺得可以更快適應，沒有什麼太奇怪的。」

過去都以先發調整的曾仁和，來到猿隊第1年從牛棚出發，反觀是近年在日職都是中繼身分的陳冠宇扛起先發輪值，對於角色轉換，曾仁和坦言還在適應中，也有請教學長、教練在中繼這個角色要怎麼準備和恢復。

曾仁和說：「有問冠宇、（陳）禹勳賢拜，還有許銘傑教練，通常是我問冠宇比較多，因為前輩的經驗比較豐富，比較常問他的是關於中繼的心態，和在牛棚如何調整。」

對於教練安排今年中繼、明年轉先發，曾仁和表示，一切都依照教練團安排，自己能做的就是把狀況調整好，他坦言自己當然比較喜歡先發，但因疫情許久未出賽的情況下，自己現在需要的是出賽場次，投出自己要的東西。

「雖然中繼可能比較不能抓到自己的節奏，但越投也越習慣，中繼如果可以幫助球隊守住、拆彈的感覺也是滿不一樣的。」曾仁和笑說：「中繼上來可能碰上一、二壘或一、三壘有人，在丟時心跳很快，很久沒有心跳這麼快了。」