楊貴媚搭機前二度前來靈堂弔唁龍劭華。（陳俊吉攝）

陳昊森19日現身靈堂弔唁龍劭華。（陳俊吉攝）

金鐘視帝龍劭華14日晚間猝逝於高雄，享壽68歲。今（19日）是他靈堂開放弔唁第3天，星友們持續到場致意，曾與他合作《孤味》的徐若瑄，下午4點左右一身黑趕在靈堂開放時間結束前到場送「爸爸」最後一程，感謝他在片中的精采演出，並表示「他是我心中永遠的影帝」。

徐若瑄在《孤味》中飾演龍劭華二女兒，電影中龍劭華因病離開人世，得知對方猝逝的消息，她也難過地在IG貼心片中靈堂照寫道「親愛的龍哥一路好走」。今她也親自現身靈堂哀悼，隨後透過經紀人回覆本報，「雖然在拍攝《孤味》時沒對到戲，但感恩在片中讓我們有飾演父女的緣分，今天來謝謝龍哥在孤味裡精彩的演出，他讓這部戲完整了」。

另外，曾和龍劭華合作《刻在你心底的名字》的陳昊森、《江湖無難事》的顏正國、黃迪揚、姚以緹，以及前經紀人陳玲玲，還有楊貴媚也因為之後要去台東拍節目，來不及參加龍劭華的告別式，搭機前二度前來靈堂弔唁。