現代大多數人為了追求生活便利，都會住在都市中，然而繁忙的馬路就在住家旁邊，居民就經常需要忍受噪音困擾，近日胸腔重症醫師黃軒在臉書發文，提到有研究指出，若是長期處於噪音環境下，身體就會一直維持在警戒狀態，導致罹患阿茲海默型失智症的風險增高。

胸腔重症醫師黃軒近日在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文，指出交通工具產生的噪音，早就被視為僅次於空氣污染的環境風險因素，而城市中約有1/5的人口常常暴露在超過55分貝的交通噪音中。

丹麥一項研究記錄全國60歲以上、共10萬3500名老人住宅的環境噪音，經過10年追蹤後，2017年罹患失智症者共有8475例，其中1216例可能是由交通噪音造成，再細分後可以發現，963例失智症與「道路」交通噪音有關，253例失智症則和「鐵路」交通噪音有關。

黃軒進一步說明，和暴露在低於40分貝的住宅比較，如果住宅位在道路旁邊，並暴露在汽車噪音量55分貝以上的人，罹患阿茲海默型失智症的機率高出27%；如果住宅位於鐵路旁邊，並暴露在鐵路噪音量50分貝以上的人，罹患阿茲海默型失智症的機率則高出24%。

世界衛生組織（WHO）也將噪音污染視作公共衛生最急迫的威脅之一，僅次於空氣污染，它不但會造成壓力、心臟病、中風和睡眠問題，甚至還會讓學習中的孩子變笨、引發老年人失智；黃軒指出背後的原因，是因為人體會從噪音中意識到潛在的危險，讓腦內感到不安，於是反覆出現「逃跑或應戰」的警戒準備。

倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University）教授史坦菲爾德（Stephen Stansfeld）也表示，至少有20份研究發現，當噪音壓力出現時，人體會釋放保持警覺的化學物質「皮質醇」，但若是過度分泌，就會讓大腦的調控中心前額葉皮質區停止運作，導致腦中的思考或記憶東西變得更加困難。

因此黃軒認為，未來可以通過交通、土地規劃、建築規範等，把減少交通噪音視作公共衛生環境的優先考慮之一。