節目一開場最吸睛的「一排嫦娥」讓現場所有男性來賓尖叫聲不斷。（民視提供）

本周《綜藝大集》熱鬧慶中秋，綜藝大哥胡瓜扮成「后羿」，女藝人來賓穿起古裝扮演嫦娥、男藝人則扮成吳剛，女藝人的畫面是性感妖豔、美麗動人，光是陣仗一字排開就氣勢十足！胡瓜扮成「后羿」沒想到被大家笑說更像「山寨大王」讓他哭笑不得。

一年一次中秋佳節，胡瓜在節目上想展現出他高超的神射技巧，但沒想到失誤連連，最後製作單位也都看不下去，將月球偷偷下降要讓瓜哥好好來表現一番，沒想到瓜哥連近距離的氣球都射不到，箭根本沒碰到月球，全場都在為胡瓜的射不準「歡聲雷動」笑聲不斷。

節目一開場最吸睛的「一排嫦娥」讓現場所有男性來賓尖叫聲不斷，胡瓜就設計仙女互動的比賽，但是要先通過初賽關卡「槓上開花挑戰賽」，挑戰者要兩組進行抓彩球PK，只要秒數短的就可以晉級到第2關跟「嫦娥們」挑戰，所有男生無不卯盡全力。

而第2關跟女藝人互動的關卡就是節目經典的遊戲「小姐請你給我揹」，沒想到聽完第2關遊戲規則，晉級的男選手都嚇到臉發白，因為是要挑戰用最快的速度將女生揹至終點，所以如果要搶快，就是要一口氣揹3位嫦娥衝到終點，才可以縮短秒數，也讓現場男生大喊一次來3個嫦娥吃不消，挑戰過後看到挑戰者揹著3位嫦娥，每個都氣喘如牛，這畫面是笑翻全場，綜藝天王胡瓜笑說嫦娥一次太多也太嚇人。