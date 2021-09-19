星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分享，白羊座、天秤座、摩羯座、水瓶座的人是最佳舊情人，他們分手很果斷，不會拖泥帶水，也不會在背後說對方的壞話，只會選擇自己默默消化情緒，絕對不會去糾纏打擾。

▍1.白羊座

白羊座的性格直來直往，喜歡就會盡力追求，交往時會非常熱情，分手絕不拖泥帶水，非常乾淨俐落，他們討厭停滯不前的感覺，不會讓自己沉浸在負面情緒中，無論過去有多少恩恩怨怨，既然決定分手就沒有什麼好留戀。

▍2.天秤座

天秤座很渴望能擁有心靈相通的戀人，他們很重視愛情，相愛時非常投入，一旦兩人相處出現裂痕，他們就會開始檢討和反思，如果這段戀愛不再帶來歡愉，又要犧牲尊嚴，他們就會選擇放棄，就算感到不捨，他們也盡量讓自己恢復平靜，用坦然的態度和對方分開，拿得起放得下。

▍3.摩羯座

摩羯座絕對不會糾纏舊情人，如果兩人是不歡而散，他們會慶幸自己提早離開爛人，但如果是依依不捨的分手，他們會假裝不在意，因為他們自尊心很高，不可能拉下臉求對方回頭，就算心有不甘也不會打擾對方，只會默默給予祝福。

▍4.水瓶座

水瓶座分手不會給自己留退路，說出口就是一刀兩斷，不會有曖昧不明的態度。水瓶座分手後看起來很冷靜，其實他們只是當下還未察覺自己的難過，很久之後才會發現當時其實很不捨，但也不會去打擾對方，而是選擇默默消化自己的情緒。