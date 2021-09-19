女星董梓甯（梓梓）擁有甜美顏值、迷人電眼和傲人E級美胸，而被受封為「真人版娜美」，董梓甯也不吝嗇在社群網站分享日常，不過董梓甯近期卻鮮少在網上更新近況，對此，梓梓昨（18日）則豪曬居家素顏照，並發文解釋近日神隱的原因。

照片中，梓梓大方頂著素顏、戴圓框眼鏡，她雙手撐著臉頰，還對著鏡頭擺出嘟嘴表情，模樣相當可愛，養眼的是，身穿白色低胸背心的梓梓，坐在床上、身體些微往前傾，不只讓她E級美胸呼之欲出，深邃事業線更是超吸睛，而拍照的邪惡視角讓梓梓「褲褲失蹤」，看起來就像沒有穿。

梓梓平時樂於在網上分享大小事，不過距離梓梓上一次發文已是10天前，她也直呼是：「消失紀錄再突破！」梓梓還調皮問粉絲：「我10天沒發文了你們應該很想我（？）還是根本把我忘記」，原來梓梓這幾天都在搬家，加上手邊還有工作，讓她直呼：「真的快累死」，不過梓梓也正能量說：「不過終於快處理完了！新氣象新開始 再給大家分享我的新家」。

梓梓現身就一系列放送福利照，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，紛紛大讚：「超美的 筋骨超軟Q」、「第23張感覺沒穿耶」、「梓梓好可愛，好美又迷人喔！」、「可愛的小腳」，也有不少人敲碗董梓甯分享新家：「期待你的新家開箱」、「新家看起來很棒欸」、「梓梓搬家辛苦了」。