一名70歲蔡姓老翁，遭到洪姓女網友指控傳給她A片，涉嫌性騷擾，蔡翁喊冤表示，是對方先傳給他「色狗愛上母老虎」影片，讓他誤以為是「性暗示」，才會回傳3段性愛影片，法官審理時認為，兩人互傳影片間隔了2個月，期間也僅有早安圖、問候圖，並沒有特別的對話紀錄或深談，難以認定洪女性暗示，最後判決蔡翁應賠償1萬元。

據了解，洪女去年1月傳了一段「色狗愛上母老虎」的影片給蔡翁，內容是狗兒對女主人做出模擬性交的動作，蔡翁看後以為洪女對他有意思，想發生特殊關係，才會回傳3段性愛影片給洪女，由於洪女覺得受到屈辱，氣得對蔡翁提告求償20萬元。

據「自由時報」報導，蔡翁出庭時拿出兩人的對話紀綠，直指洪女前年12月曾約她去賓館開房間，同時開價2千元，當時沒約成，1個月後再傳給他「色狗愛上母老虎」色情影片，讓他誤以為對方還想跟他有「進一步發展」，他才會回傳3段性愛影片給洪女。

法官發現，蔡女是去年1月傳送「色狗愛上母老虎」色情影片給蔡翁，蔡翁傳送性愛影片的時間是去年3月，兩人互傳影片時間相差2個月，期間也僅有早安圖、問候圖，沒有特別的對話紀錄或深談，無法證明洪女有性交易企圖。而且「色狗愛上母老虎」雖是狗兒對女主人做出模擬性交動作，但內容戲謔詼諧為主，並未達到人獸性交不堪入目程度。

法官審理後認為，蔡翁是具有相當社會經驗的成年人，傳送的影片已讓洪女感到被冒犯，因此認定構成性騷擾，因此判決蔡翁應賠1萬元，可上訴。

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