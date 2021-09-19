挪威三鐵好手艾登今天再度戴上彰化埔鹽順澤宮的「神帽」，腳踩他代言的捷安特自行車，在美國猶他州二度勇奪鐵人三項世界錦標賽70.3英里（113公里）項目冠軍。

艾登（Gustav Iden）最終以游泳1900公尺24分54秒、單車90公里1小時58分59秒、跑步21.1公里1小時11分32秒，總耗時3小時37分13秒的優異成績，成功衛冕三鐵70.3（IRONMAN 70.3 World Championship）冠軍。

賽後艾登在Instagram開心貼文，「（我）依然是世界冠軍！」，照片中也可看見他戴著神帽上台領獎。粉絲紛紛在貼文下方留言祝賀，「繼續戴那頂帽子！太棒了！」、「你是最棒的！」。

艾登透露，對他而言，這場比賽中最困難的部分就是游泳的前4米。因為開賽不久後，他的胸部被踢了一腳，肋骨可能因此受傷。

不過，艾登並沒有被這個意外打敗，「過了終點線後，我才真正開始覺得疼痛」，他說。

在三鐵70.3女子組賽事方面，英國女將查爾斯-巴克萊（Lucy Charles-Barclay）終於打破「銀牌魔咒」，以4小時20秒的總耗時勇奪生涯首面世界金牌。抵達終點時，她興奮地擁抱丈夫，也忍不住喜極而泣。

賽後她說：「我肯定已經拿到夠多第2名了。去年沒有比賽，所以我比以往任何時候都更加渴望在世錦賽奪冠。」（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1100919