從命理角度來看，家中爭吵不斷，夫妻感情不好，與家裡的風水有很大關係。運勢命理網站「知命命理」分析，房中有橫樑、臥房有房中房，或主臥室在文昌位、禍害星位、廉貞星位，都容易招來爛桃花，影響夫妻感情，導致婚姻關係破裂，因此一定要避免。

▍1.房中橫樑引發夫妻爭執

有些人為了讓房間的空間更大，會將兩個房間打通，但這樣會導致房間正中央有橫樑，這種橫梁看似挑起扁擔，壓力和責任都落在肩上，使得居住在其中的兩人為了生活壓力而有或口角，也會讓空間中的氣場不順暢，造成居住者情緒不穩定。

▍2.房中房引發外遇

房中房指的是臥房中還有一個房間，就很像有一間大老婆房、小老婆房，這種格局容易導致外遇，若兩個房間中都有擺床，那就會更加嚴重，夫妻的感情會漸漸轉淡。

▍3.斜角格局引發意見不合

當房間的形狀呈現過多斜角，容易使夫妻意見不和，若是三角形的房間，更是代表一種攻擊的能量，夫妻兩人常常會持著相反意見，容易產生誤會。

▍4.主臥室在文昌位和禍害星位

在文昌位居住的人能說會道，才華洋溢，異性緣佳，也容易讓人胡思亂想，在男女之事上存心不良，讓人期盼外遇。禍害星位又稱為孤星，會導致夫妻一方常不在家裡，可能是出差在外，或不喜歡回家，夫妻關係冷淡，存在猜忌，讓夫妻失和、家庭失利、人際關係也會一落千丈，負面影響非常大。

▍5.主臥室在廉貞星位

廉貞星又稱火星，火旺脾氣大，夫妻在此居住容易吵架，三天一小吵，五天一大吵，想要禮讓也不行，因脾氣難以控制，在工作也是常與小人相爭，事業不順，在家裡伴侶又不體諒包容，這種婚姻生活讓人煩躁厭倦，時間久了，就喜歡在外逗留，被第三者抓到介入的機會。

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