許多中老年人都有膝關節疼痛的問題，最常見的主因不外乎是退化性關節炎，這類病症多半出現在40歲以後，並且隨著年齡漸長，發病人數也不斷增加，為了有效預防或是減緩膝關節炎，《搜狐網》健康專欄點出以下5大生活習慣，務必要確實執行。

1、注意室溫

室溫應維持在21°C以上，因為室溫太低會減少下肢血液循環，從而影響膝關節損傷的修復、炎症因子的滯留，時間一久就會加速關節退化，引起關節疼痛。

2、搭乘電梯

出入住家大樓或是其他公共場所，盡量搭乘電梯上下樓，避免長時間爬樓梯而加速關節磨損和退化。

3、控制體重

在預防膝關節退化中，控制體重尤為重要，因為過重的身體負擔會對關節的骨質、軟骨、半月板等結構造成壓力，加速結構磨損和退化。如果膝關節不適，可以借助拐杖、助步器等工具，減少膝關節的負荷。

4、戒酒戒菸

菸酒對於身體的危害眾所皆知，除此之外，還會影響膝關節骨質和血液循環，增加退化性膝關節炎發生的風險。

5、均衡飲食

中老年人要多吃蔬菜、奶類和豆製品，並且適當補充氨糖，因為氨糖是形成軟骨細胞的重要營養素之一，也是軟骨基質和關節液的基本成分，補充氨糖有助於修復磨損的關節軟骨組織，此外50歲以上的女性也要多補充鈣，防止骨質疏鬆。