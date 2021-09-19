國民黨主席選舉倒數，候選人張亞中聲勢崛起，黨內蔓延「恐中（張亞中）」氛圍，藍營內部醞釀「棄江保朱」，藍營縣市長紛紛表態挺朱。朱營人士指出，選票要投給誰是黨員自主的選擇，棄保是假議題。江陣營人士強調，選江在2024前則不因私心而陷入內鬥2.0。

朱營人士表示，國民黨要有贏回來的機會，須回應社會主流價值，認真政策監督。走極端、偏鋒，只會讓國民黨越來越小。

該人士強調，努力讓自己成為第一選項才是重點，相信黨員最後會選擇穩健不偏激、有戰力而不躁進的路線。

此外，江啟臣陣營指出，目前黨因為互打嚴重已經有分裂危機，除了江以外的其他候選人當選可能都導致嚴重對立持續，所以江強調，自己是安心的選擇，選江啟臣沒有退黨潮，2024前也不會因私心而陷入內鬥2.0，這才是國民黨能往上走唯一的選擇。

江啟臣陣營認為，全體黨員充滿這些憂慮是事實，與其投了其他人後，才來要求路線調整或初選公平，不如現在就選一個對的沒有這些憂慮的黨主席。