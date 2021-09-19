中秋節各縣市祭出禁烤令，不能舉辦大型烤肉避免群聚，但自家人在住處仍可烤肉，雲林縣沿海牡蠣這幾天銷量增加，目前帶殼牡蠣每台斤約70元，牡蠣仁約200元，與之前相比漲價約1成，不過今年的牡蠣因沒有颱風侵襲，相當肥美，可說是物有所值。

雲林縣台西、口湖、四湖等沿海鄉鎮盛產牡蠣，8月豪大雨改變近海蚵棚周邊海水鹽度，影響牡蠣生長產量有所減少，加上中秋節烤肉需求、連假期間餐廳進貨量多等因素，價格上漲，但因貨源充足，漲幅不大僅約1成。

蚵農表示，雲林縣政府針對今年中秋烤肉活動相關事宜，本月6日宣布同住家人可於自家庭院或空地烤肉，社區、社團的中秋相關活動則一律停辦，其他縣市也紛紛祭出禁烤令避免群聚，但民眾在家烤肉的活動還是相當熱絡，購買型態則從往年集資大量採購，變成家戶酌量購買。

蚵農說，今年牡蠣在防疫3級警戒期間，因需求量減少價格微跌，7月底降為2級後餐飲業叫貨量漸增，價格回穩，原本預計中秋節前每台斤牡蠣仁可能突破200元，但禁烤令多少影響整體烤肉規模，沒有出現搶購熱潮，所以價格相對平穩。

民眾指出，今年因疫情影響，5月起親友便很少聚餐，降級警戒後才有少數聚會，本來計畫利用中秋連假與親友相聚烤肉，沒想到本月初發生長榮機師突破性感染，足跡遍布多個縣市，各縣市紛紛宣布禁烤，大家也很擔心親友群聚烤肉會增加染疫風險，所以只能在家與家人小烤一下過過癮。