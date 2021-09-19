許多人都有睡眠品質差的困擾，從命理角度來看，很有可能是臥室風水出問題，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，臥室空間太大、光線失調、不通風、天花板太高、擺設不當都會影響睡眠，一定要避開禁忌，才能睡得安穩，好運也會隨之而來。

▍1.臥室空間太大

人一旦在太大的臥室中休息睡覺，不僅會沒有安全感，睡眠不踏實，而且太大的臥室會吸走人氣，導致人體能量消耗多，體質變差，做事情都無精打采。另外，太小的臥室也不行，會讓人在裡面感到煩躁。因此，臥室的大小最好與居住的人數成比例，最大也不能超過客廳的面積。

▍2.臥室光線失調

如果臥室內光線強烈，不但讓人難以入睡，即使睡著後也會被刺眼的燈光照醒。如果臥室一直處於燈光陰暗的狀態下，容易使人渾渾噩噩，影響睡眠品質，對健康也十分不利。

▍3.臥室密不通風

當臥室沒有窗戶，就會形成密不透風的格局，不僅影響空氣品質，而且，長期下去，會讓人產生昏沉、疲倦卻又不容易熟睡的狀態，密不通風的格局，也會導致污濁之氣無法流出，家人的運勢逐漸走下坡，霉運頻頻，意外災禍不斷。因此，臥室內應該有窗戶，才能讓空氣流通，有利於居住者的身心健康。

▍4.臥室天花板高

躺在床上，如果發現天花板過高，會給人造成不安全感，睡眠品質也會受到影響。另外，天花板高將難以聚氣，會讓臥室內的財氣全都流走，家人財運變差，難以賺錢、存錢。

▍5.臥室擺設不當

睡覺時不能有太多物品干擾，所以臥室布置應該盡量簡潔，否則不僅看著雜亂，影響心情，還會讓睡眠品質變差。如果擺放太多電器，容易干擾睡眠，也會導致臥室氣場紊亂，不利家人的運勢發展。另外，魚缸也不建議擺放在臥室，會加重臥室的濕氣，使人睡眠無法安穩，易招惹爛桃花。此外，一些字畫、古董、玩偶都盡量少在臥室擺放。

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