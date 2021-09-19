基隆長樂國小「神老師」沈雅琪，長期關懷照顧弱勢學生，臉書有近30萬人追蹤，不過昨（18）日她在臉書透露，因請假天數超過規定，考績被評為乙等，自己也明白「有了這個乙等標記，大概一輩子跟所有獎遠離」，不過為了理念會坦然承受所有後果和壓力，不少網友紛紛留言為她打抱不平。

沈雅琪昨在臉書粉專「神老師&神媽咪」發文，表示自己每星期三下午學生放學後在各校的特教宣導演講，但一定會把課上完、作業改完，自費付代課老師鐘點費陪吃午餐、帶放學。前校長曾多次告誡會影響考績，但她仍舊不改其志，將所有星期三下午都排滿特教演講，上禮拜已完成了第368場。

新校長上任後，沈雅琪也曾對新校長直言「我不會請公假讓校長為難，我不喜歡欠人情，請校長公事公辦，規定是怎樣，就怎樣處理我」。沈雅琪近日得知考績被評為乙等，也明白「有了這個乙等標記，大概一輩子跟所有獎遠離」，仍強調選擇理念往前衝，坦然承受所有後果和壓力，自己也不需要任何的等第來評價。

沈老師的貼文引起網友熱議，紛紛留言表達支持「自己的考績自己打！神老師在我眼中，是超優等的老師」、「考績早已經無法定義好老師了」、「學校的考績乙等，但對於受過你幫助的媽媽跟孩子來說你的考績是特優喔」、「神老師出去演講活動有邀請函本就該給公假，就算沒發公文，本著為校爭光學校都可以給公假的。」、「不需要讓一個『乙』來定義、評量你的『優』」。

長樂國小校長林維彬受訪時表示，教師考績根據出缺席與教學成果等資料評定，沈雅琪常到外縣市演講，因此必須請假，若請事假與病假合併超過28天，規定就是乙等，沈雅琪自己也知道。他雖支持沈雅琪照顧學生的用心，寧願考績乙等也要請假去演講，但評比考績規定必須按制度走。