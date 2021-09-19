根據報導，南韓新冠肺炎疫苗第一劑接種率在9月17日正式突破70.1%，達成里程碑。然而，接種疫苗人數快速累積的基礎，也讓接種疫苗的不良反應事件急劇上升，光是本月15~17日這三天期間，案例就衝破上萬例，而比例最高的疫苗廠牌也隨之公開了。

根據《韓聯社》報導，南韓新冠肺炎疫苗接種推進團在18日指出，各衛生部門在15日至17日期間，累積通報12703例疫苗接種後不良反應的病例。其中15日通報4142例、16日通報4290例、17日則是通報了4271日，日均衝破4千例。

根據了解，在15~17日期間南韓通報的疫苗接種後不良反應案例，接種輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗者佔8231例、接種AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗者為1369例，而接種莫德納（Moderna）以及嬌生（Johnson & Johnson）疫苗者各是3024例以及79例，比例各是64.8%、10.8%、23.8%以及0.6%。

而上述通報的疫苗接種後不良反應中，有32例死亡，其中接種AZ疫苗者17人、接種輝瑞/BNT疫苗以及莫德納者各是12人以及13人。男性占21人、女性11人。在死亡案例中有5人沒有基礎疾病（指基礎代謝疾病（內分泌失調、糖尿病等）、免疫功能低下（例如，愛滋病）、重大慢性病（如腫瘤、高血壓）等），13人正在接受有無慢性病史的調查，而其餘皆有潛在疾病。

根據統計，南韓自2月26日起在國內施打新冠肺炎疫苗，累積進程已達204天。累積下來全國已接種第一劑者為3600萬4101人，而各品牌疫苗的不良反應案例，總共239935例，其中有95.9%（234044例）都是出現疫苗接種部位疼痛、頭痛、發熱、噁心等較為輕微的症狀。而各廠牌接種後出現不良反應的比例，輝瑞/BNT、莫德納、AZ、嬌生疫苗各是0.35%、0.52%、0.51%、0.58%。

根據約翰霍普金斯大學統計，自疫情爆發以來，南韓累積確診285931例，死亡病例2404例；近28日則是確診49565例，189人病歿。雖然首劑疫苗接種率已衝破70%，但是近期仍是南韓疫情高峰。