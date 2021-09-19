每個人都有自己不願被人踩到的地雷，千萬不要故意去挑釁別人，否則後果可能會很嚴重。《搜狐網》近日發文分享，白羊座、處女座和水瓶座一旦被別人踩到底線，他們就會瞬間翻臉，以強勢的態度警告對方，甚至不會顧及彼此的感情，連朋友都不願意再做下去。

1、白羊座

白羊座大多數時候脾氣都很好，他們會盡可能地去容忍別人的挑釁和激怒，但如果真的有人不識相地去踩他們的底線，他們就會徹底發火，對白羊座而言，如果自己的容忍得不到和氣的回報，對方反而更加得寸進尺，他們絕對會讓對方看到自己不好惹的一面，甚至連朋友都當不下去，以堅決的態度告訴對方，自己的底線絕對碰不得。

2、處女座

處女座是非常有原則的人，誰對他們好，他們就會加倍還給對方，但如果有人不尊重他們，一再試探他們的底線，故意觸碰他們不能被人踩踏的禁區，那麼他們也沒有必要繼續忍耐下去，絕對會立刻和對方翻臉，彼此之間的感情說決裂就決裂，到時候千萬不要怪他們心狠，因為這就是不考慮後果，惹毛處女座的下場。

3、水瓶座

水瓶座在大家眼裡一直都是好相處、好說話的人，但是並不代表他們就好欺負，畢竟好脾氣也要分對象、寬容也會有限度，如果有人不尊重他們，一再觸碰他們的底線，水瓶座就會用強勢的態度，警告對方不要隨便挑戰自己的底線，若是彼此已經鬧到無法挽回的地步，他們也不會顧及2人之前的關係，一旦決裂就不會再有回頭的可能。