俗話說「男人不壞、女人不愛」，但誰都不想遇到壞男人，偏偏有些女人總是掉進渣男圈套，卻又難以自拔，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座女根本是「渣男吸引機」，總是為愛遍體鱗傷。

雙魚座：

天真浪漫的雙魚女心思單純，尤其在愛情中很吃甜言蜜語那一套，對渣男而言無疑是最好上鉤的大魚，加上雙魚女一旦愛上就毫無理智可言，當她們真的察覺到不對勁時，也會因為越陷越深而選擇裝傻，甚至對自己洗腦，別人說什麼都不聽。

獅子座：

獅子女性格強勢高傲，照理說應該是渣男絕緣體，但其實獅子女在感情中並不理智，也十分固執，一旦愛上對方，就掏心掏肺，毫無底線可言，因此很容易被渣男利用，甚至被牽著鼻子走。

巨蟹座：

擁有聖母心的巨蟹女，完全就是渣男的培育中心，因為骨子裡喜歡照顧人的她們，一旦愛上一個人，就會將對方當成皇帝一樣供著，然而當付出成為了習慣，就會養大對方的胃口，從而越發不滿足。