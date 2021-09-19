現在手機拍照很方便，有些人無論是外出旅遊還是平時生活，走到哪拍到哪，毫不忌諱。其實從命理角度來看，拍照不能亂拍，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，拍照時要避免站在塔的正下方、忌頭頂有異物，也不要在陰氣重的地方拍照，更不要跟神像合照，以免招來霉運。

▍1.別在塔的正下方

塔在風水上的作用，都是為了鎮守地方，給當地辟邪用的，所以站在塔的正下方拍照，相片所呈現出來的就像是人是被塔鎮壓一樣。有些人會直直地站在塔的正前方與塔全身合影，這樣也不妥，像塔直插在人的後背一樣。如果與塔合影，人最好站在塔的側邊，就能減少不祥之感。

▍2.忌頭頂異物

如果照片中的人物頭頂有電線桿、樹木等突兀的東西，不僅造成拍照構圖的失敗，也犯了拍照的風水禁忌，拍照時要注意鏡頭中人的頭頂上方不可有雜物，否則將會招來霉運。

▍3.忌拍陰氣重之地

例如醫院、長期無人居住的房屋、僻靜的院子等，都是陰氣重的地方，若在這些地方照相，會使自己容易受到陰氣的侵襲，導致陰陽失衡，運勢不穩。

▍4.忌與神像合照

無論是木雕泥塑的佛像、神像，都是被供奉的神明，是精神體的寄託，普通人隨意拍照，其實對神佛非常不敬，如果再貿然與神像合影，就更是嚴重，因此一定要避免跟神像合照。

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