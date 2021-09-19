台中一位13歲少女，3年前與交友軟體認識的3名男子，相約到摩鐵玩「多人運動」，少女的媽媽事後在女兒的房間裡，發現一瓶印有摩鐵標誌的礦泉水，經逼問少女才說出實情，媽媽知情後氣得怒對3名男子提告。法院審理時，其中2名男子坦承犯行，但1名已婚賴姓男子 則矢口否認，直到少女媽媽拿出LINE對話佐證，賴男才坦承認罪，最後法官將賴男依違反與少女性交、猥褻等罪，各判處6月、10月徒刑定讞。

判決指出，少女2018年7月間透過XX交友軟體，與3名男子相約在公園見面，當時對男子自稱是14歲，卻被帶到摩鐵發生親密關係，其中邱姓、黃姓男子在法庭上直接認罪，已婚的賴姓男子卻堅持否認，堅稱知道少女只是國中生，在摩鐵裡只有聊天，沒做任何親密接觸，但少女媽媽拿出LINE對話證明賴男說謊。

法官審酌後認為邱、黃2人認罪，因此各判7、5月徒刑，可易科罰金，賴男不服又上訴最高法院，合議庭維持二審見解，賴男則共被判1年4個月，不得易科罰金定讞。

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