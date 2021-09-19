國民黨主席選舉將於25日進行投票，昨（18日）舉辦電視辯論會，4位候選人分別就2022和2024如何帶領國民黨和各項議題政策進行激烈攻防。對於黨主席選舉，資深媒體人黃光芹分析認為，未來能救國民黨的只有江啟臣了。

黃光芹18日在臉書貼文表示，不管選得上、選不上黨主席，朱立倫都元氣大傷，政治生命重創，因為他連張亞中都差一點打不過。

她分析，張亞中如果真的當選，意味未來國民黨徹底新黨化。黃光芹直言，近日「張亞中效應」發酵，國民黨上上下下急成什麼樣，就清楚明白。別說2024了，2022候選人一定先自保。

黃光芹也從技術面分析指出，江啟臣民調落後很多，若為大局著想，應大破大立知所進退。否則主席任期4年，輪到自己再選立委，難度很可能會變大。

最後，她也感嘆，黨內「亡黨感」都這麼深了，加上又有民眾黨「柯文哲因素」，3年後若想要拿回政權，恐怕難度頗高。所以黨主席這一役，表面上看，張亞中是關鍵，事實上，江啟臣才是可以扭轉大局的人。不是為朱立倫，而是為國民黨。

值得注意的是，對於黨主席之爭，江啟臣今天（19日）受訪表示，黨內選舉是由黨員做決定，不要讓基層看到黨內的民主變成黨內惡鬥，昨天辯論會後，他收到很多黨員的關心，並砲火全開痛批，江、張兩人「一面喊團結，一面操作棄保」，如果自己都沒有自信，還要透過棄保才能贏得勝利，以後要如何帶領國民黨戰鬥？