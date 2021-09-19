桃園醫院附設護理之家提前於9月17日舉辦中秋節活動。（衛福部桃園醫院提供／陳夢茹桃園傳真）

衛生福利部桃園醫院附設護理之家提前於9月17日慶祝中秋節，舉辦中秋節節慶活動，讓爺爺奶奶一同觀賞中秋節小動畫，瞭解中秋節神話典故，並進行對應的肢體活動，讓長者們提前歡慶佳節。

護理長張觀如表示，以往護理之家皆會舉辦中秋節活動，但此次為因應疫情無法將活動擴大安排，在防疫標準下，經過消毒後及人數的控管，讓長輩依舊能享受佳節，透過中秋節神話典故活動，提前將中秋節氛圍帶進護理之家，讓長輩感受節慶氛圍及增進其現實導向，齊聚一堂團圓感受佳節的溫馨時光。

社工李妍臻說，長輩們透過觀賞中秋節動畫「后羿射日」、「嫦娥奔月」等，讓長輩感受節慶感與促進認知，並讓其透過太陽棒偶互動及扮演后羿，讓長輩拿取吸盤球進行投擲射下9個太陽，藉由投擲射太陽的過程，可增進住民手眼肌肉的協調。

另外，隨後再讓長輩製作桂花香氛包，透過在棉麻袋上進行月亮圖紋彩繪及裝飾，讓長輩們聊聊過往回憶，李妍臻指出，此舉能提升長輩們社會參與的能力以減緩社會功能退化速度，也能有效防止老人憂鬱的發生。