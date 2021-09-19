國內疫情雖趨緩，但考量仍有零星不明感染源之本土病例，中央流行疫情指揮中心宣布，二級警戒延長至10月4日，根據二級警戒指引，包括酒店、KTV、舞廳及遊藝場所等2大類別仍須關閉，後續將視疫情發展，做滾動式修訂。

二級警戒再延長至10/4 兩種活動周二起將放寬管制

原本到9月20日的二級警戒，再次延長至10月4日，指揮中心指揮官陳時中今(19)日在疫情記者會中表示，這次疫情警戒最大變動為相關人流管制，最主要為室內80人、室外300人，若室內空間很大，以樓地板面積2.25平方公尺計算為1人，不過原來不開放的場所，依然維持不開放。

指揮中心表示，國內疫情警戒維持二級，八大行業仍不開放。（圖／指揮中心提供）

根據二級警戒完整指引，仍須關閉的場所分為兩大類別，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所（KTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）；另一類為遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、麻將休閒館及其他類似場所仍持續關閉。

從本土疫情爆發以來，八大行業至今停業已超過4個月，有網友在PTT表示，酒店小姐都要哭了，原本以為只要停業2個月，還可以靠吃老本撐過去，不料一停就是4個月。媒體報導，有酒店小姐因沒有存款撐不下去，只好暫時轉行做外送員，結果沒想到並沒有想像中好做，最慘曾一天只賺到40元。