澳大利亞貿易部長特漢（Dan Tehan）表示，除非北京停止對澳大利亞進口商品加征報復性關稅，並恢復雙方部長級接觸，澳大利亞將反對中國加入全球最大的自由貿易區《跨太平洋夥伴全面與進步協定》（CPTPP）。

據《美國之音》報導，中國商務部長王文濤日前向《跨太平洋夥伴全面與進步協定》的保存方紐西蘭貿易部長奧康納（Damien O’Connor）提交正式申請加入CPTPP的書面信函。中紐雙方還舉行了電話會議，就中國正式申請加入的後續工作進行溝通。

《跨太平洋夥伴全面與進步協定》前身為《跨太平洋夥伴關係協定》（TPP），是由亞太經濟合作會議成員發起，旨在促進亞太區的貿易自由化，TPP也曾被視為是前總統歐巴馬推動的對抗中國在亞太影響力的重要經濟組織。不過，前總統川普卻全面退出TPP，隨後在日本等國推動下，TPP同年11月11日改名為《跨太平洋夥伴全面與進步協定》（CPTPP），日本、加拿大、澳大利亞、紐西蘭、馬來西亞、新加坡、越南、汶萊、墨西哥、智利以及秘魯11個國家2018年3月簽署該協定，當年12月30日正式生效。紐西蘭作為CPTPP的保存國，負責處理該公約的加入申請等行政工作。

由於中國要加入該協定需要所有簽署國家的一致同意，澳大利亞貿易部長特漢表示，中國在讓所有成員國確信中國遵守現有的貿易協定及對世界貿易組織的承諾前，不會加入CPTPP。這個過程也需要北京恢復與澳大利亞的部長級對話。

日本媒體指出，日本副首相兼財務大臣麻生太郎也質疑，CPTPP的規範內容並非中國可以輕易因應，「以目前中國的情形，真的能加入嗎？」

《美國之音》指出，中國申請加入CPTPP是在美國、英國和澳大利亞3國領導人宣佈建立一項全新的安全合作夥伴關係、美英同時同意與澳大利亞分享建造核潛艇技術和能力一天之後發生的。

中國外交部發言人趙立堅曾痛批美英澳3國開展核潛艇合作「嚴重破壞地區和平穩定，加劇軍備競賽，損害國際核不擴散努力」，但隔天趙立堅又表示，中國申請加入CPTPP與美英澳3國的核潛艇合作沒有任何關聯。