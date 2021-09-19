因應疫情對就業市場的衝擊，以及鼓勵畢業青年盡早就業，勞動部針對應屆畢業青年推出多項措施，其中「110年青年就業獎勵計畫」進入倒數計時階段，將於本月30日到期。不僅今年度應屆畢業生可申請，去年應屆畢業且服完義務役的求職者，也納入補助對象。

雲林縣虎尾就業中心表示，參與「110年青年就業獎勵計畫」資格，除了符合本國籍15至29歲青年的身分，2020年9月1日至2021年9月30日期間畢業的新鮮人，持教育部、就讀的國內學校認定為109學年度應屆畢業相關證明文件；或於2019年9月1日至2020年8月31日期間畢業，畢業後依兵役法規徵集服義務役，並於2020年6月15日（含）後退役青年，都可提出申請。

2000年出生的李宜倩同學，五專畢業後遇到同屆人口數較多的競爭外，今年又遇上疫情暴發，在網路獲知「110年青年就業獎勵計畫」訊息後，便趕緊在到期前到虎尾就業中心洽詢相關事宜，「我覺得這個計畫很棒，知道後馬上揪同學一起來辦理，希望可以搶在9月30日前找到工作，領好領滿這3萬元獎金」。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署統計，在雲嘉南地區，「110年青年就業獎勵計畫」截至今年9月15日，申請獎勵金人數已達1329人，申請且就業滿90日，人數有702人。

虎尾就業中心主任張春美，呼籲青年把握機會盡快提出申請，非役男趕在9月30日上工，最高可獲得3萬元就業獎勵金，只要連續受雇於同1雇主滿90日，就可以1次發給2萬元就業獎勵，持續受雇於同1雇主滿180日，再加發1萬元。

張春美說，若來不及趕在9月底上工的青年也不必灰心，勞動部還有另1個「110年應屆畢業青年尋職津貼計畫」，待業青年於今年12月31日前，前往「台灣就業通網站」登錄加入會員並完成線上求職準備，資格符合就可先獲2000元尋職津貼，總計最高可獲得3萬2000元尋職津貼，幫助青年朋友安心找工作。