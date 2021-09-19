繼鳳梨禁令後，大陸再以檢疫問題為由暫停台灣釋迦和蓮霧輸入大陸。對此，陸委會晚間表示，陸方對兩岸農產品貿易說斷就斷的無理作法，我方不能接受，對此種傷害台灣農民及相關業者、傷害台灣農業和兩岸關係的作為，陸委會表達不滿。

大陸海關總署動植物檢疫司發布「關於暫停台灣番荔枝（釋迦）和蓮霧輸入大陸」的通知。內容聲稱，「今年以來，大陸海關多次從台灣地區輸大陸番荔枝（台灣稱釋迦）和蓮霧中檢出檢疫性有害生物——大洋臀紋粉蚧Planococcus minor」。

通告又說，為防範植物疫情風險，依據大陸有關法律法規和標準，茲決定自2021年9月20日起暫停台灣番荔枝和蓮霧輸入大陸。

對此，陸委會表示，兩岸貿易往來已多年，而陸方對台灣農產品輸往大陸，亦在政策上持續釋出免稅和快速通關等優惠，但是今年2月25日及今日卻突然以檢疫問題為由，公告暫停台灣鳳梨、蓮霧和釋迦輸陸，對兩岸農產品貿易説斷就斷的無理作法，我們不能接受。

陸委會說，尤其是陸方消極應對農委會之回函，不願意依兩岸協議機制與我方溝通，此種傷害台灣農民及相關業者、傷害台灣農業和兩岸關係的作為，本會表達不滿。

陸委會又指，中國大陸這樣的作法，完全不符合WTO及國際貿易相關規範，也破壞了兩岸正常的貿易機制，「我們更注意到，相關國家對中國大陸近日申請加入CPTPP表達不認同的立場，對岸此時對台灣不符國際規範、甚至不理性的貿易作為，更加反映中國大陸各種對外貿易措施的標準，和高門檻區域經濟協定，相去有多麼的遙遠」。

陸委會表示，要再次強調，農產品檢疫是專業技術性問題，若能經由雙方既定機制進行溝通、務實解決問題，對於促進兩岸交流將發揮正面效果，希望雙方能儘速進行溝通。