繼此前禁台灣鳳梨輸入後，中國大陸海關總署今發布通知指，暫停台灣釋迦和蓮霧輸入中國大陸。現任國民黨主席江啟臣痛批，鳳梨禁銷事件後，民進黨一昧大內宣轉移焦點，對於受傷甚深的台灣農民卻沒有實質幫助，而台灣農產品絕對經得起考驗，也呼籲大陸海關應再次複檢，用科學證據說話。

江啟臣表示，他要提醒農委會，過去國民黨執政期間，兩岸曾簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，根據該協議第九條，雙方同意建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制，並及時通報、快速核查。

江啟臣說，鳳梨禁銷事件後，我們只看到民進黨政府一昧大內宣轉移焦點，對於受傷甚深的台灣農民卻沒有實質幫助，政府應該善加運用國民黨執政時期已經搭建的「協議機制」，採取具體行動解决問題，不要讓愛農民流於口號。

江啟臣直言，兩岸近年陷入僵局，任何小摩擦都可能成為大誤會。他再次向大家承諾，若他連任一定盡全力促成兩岸關係釋冰，讓兩岸找回互信、人民互利。