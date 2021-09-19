女星謝忻除了主持工作和勤接通告外，她也把工作觸角延伸到直播、接業配，事業成績相當充實，親民的謝忻也樂於在社群平台分享生活，每回曬出美照都會讓粉絲驚豔，而謝忻今（19日）則曬出潛水照，好身材的謝忻穿包緊緊的潛水服也絕美，尤其是她轉身沒布，美背和翹臀全都露，更是辣翻全網。

謝忻熱愛旅遊和戶外活動，她也不時曬出潛水美照，而謝忻今則曬出獻身潮境海洋公園的潛水照，並在IG發文寫下：「九月，潮境公園的豔陽高照，而基隆的海水正藍，已準備好潛入水中，就像條魚一般，悠游自在，沒有不安。」

照片中，只見謝忻身穿淺藍色的貼身淺水衣，雖然把她的美胸、細手都包起來，不過潛水衣的貼身設計，也讓謝忻纖細的身材曲線全都露，更養眼的是，潛水衣背後的挖洞設計，讓謝忻的白皙美背和翹臀全都露，好身材讓網友眼睛大吃冰淇淋。

謝忻辣照吸引黃鐙輝留言讚她是美人魚，網友紛紛稱讚：「這淺水服也太辣了」、「身材超好」、「這個翹臀很可以」，有粉絲則留言直呼：「為什麼不是穿比基尼啦！」還釣出謝忻回應：「這是潛水服啊」，也有網友則提醒謝忻潛水要注意安全，對此，謝忻也強調：「放心 放心 我的教練非常的專業。」