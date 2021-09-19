促轉會日前宣布將研擬移除「中正紀念堂」的蔣中正銅像，並將紀念堂園區轉型為「反省威權歷史公園」，引發朝野論戰。根據入口網站《Yahoo奇摩》針對「促轉會建議移除中正紀念堂前總統蔣中正銅像，你贊成嗎？」進行網路民調，最後結果已出爐，居然高達92.4％的網友反對拆除銅像，反對的網友都認為，政府想拿拆蔣公銅像，轉移防疫失敗的焦點。僅7.6％網友表示贊成。

《Yahoo奇摩》針對「促轉會建議移除中正紀念堂前總統蔣中正銅像，你贊成嗎？」發起網路民調，最後結果出爐，共約8800人投票，有8484票(92.4％)反對拆除銅像；僅666票(7.6％)的網友表示贊成。

反對的網友紛紛表示，「無聊，炒作芒果乾。」、「疫苗呢？這不是現在最重要的事吧。」、「保留的不僅是歷史，也是正義，老蔣來台推行各項改革建設，對台灣發展功不可沒。」、「別想拿拆蔣公銅像轉移防疫失敗的焦點。」、「蔣氏政權權威早已不在，該去除的是現存政務官的官威。」、「選擇性報復，雞腸鳥肚，先拆日本人留下的殖民專制總督府，彰顯去除威權象徵。」

贊成的網友則表示，「不論功過都已是歷史人物，應回歸歷史教育的角度，若如此，對中華民國及台灣有功過的歷史人物不少，是否滿街都是人形立牌呢？」、「移去慈湖，統一紀念。」