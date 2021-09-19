接任安倍晉三擔任日本首相的菅義偉（Yoshihide Suga），在9月3日拋出震撼彈，退出9月29日自民黨總裁選舉，震驚各界。到底誰最有望成為下一任日本首相，日本大型通訊社《共同社》最新民調出爐，現任行政改革擔當大臣的河野太郎（Taro Kono）支持度遙遙領先，看來贏面甚大！

自民黨總裁選舉迫在眉睫，《共同社》因此在17、18日發起電話民調，共有1028名自民黨黨員參與。而對於「最適合擔任新總裁的人選」提問，河野太郎獲得48.6%支持度一舉奪冠；自民黨前政務調查會長岸田文雄以18.5%居次，與河野太郎在民調支持度上差距不小；位居第三的則是前總務大臣高市早苗，獲得15.7%支持度，跟岸田文雄差距較小；而最後一名則是前總務大臣野田聖子，僅獲得3.3%民調支持度。

日本自民黨總裁候選人，左起是河野太郎、岸田文雄、高市早苗、野田聖子。（圖／美聯社）

自民黨總裁選舉預計在29日展開投票，因目前自民黨在參議院以及眾議院都掌握多數，因此自民黨新任總裁將在首相指名選舉中被指名為新任首相，接替菅義偉。

民調除了了解自民黨黨員對於總裁候選人當前的支持度，也問及對下一任首相在施政上的期待，其中針對新冠肺炎（COVID-19）防疫對策這一項以26.8%高居第一；顯示受訪者最期待疫情能獲得有效控制；而經濟政策議題則以24.2%位居第二位，外交以及安全保障以19.4%排第三。

河野太郎現年58歲，曾經擔任外相以及防衛大臣，他在美國喬治城大學接受教育，英文流利，以英、日文雙聲道在社群上相當活耀，受到年輕選民的歡迎。不過曾有批評認為河野太郎過於年輕，不合適擔任日相。目前現任日本首相菅義偉年齡為72歲。

當前自民黨總裁選戰才剛開始，在29日投票計票前，局勢仍可能改變。