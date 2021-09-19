大陸今發布明天起禁止進口台灣蓮霧和釋迦，引起譁然。國民黨主席候選人朱立倫痛批，上次禁了鳳梨，這次禁釋迦、蓮霧，下一次又會是什麼？蔡政府是「抗中保台」還是「抗中害台」？民進黨請說清楚！

朱立倫表示，今年三月起，中國大陸不再進口台灣鳯梨，當時就呼籲政府，一定要重視兩岸問題，不然下一次就會是芒果、釋迦或蓮霧，而九月開始，中國大陸又說因為介殼蟲，要禁止進口台灣的釋迦跟蓮霧。

朱立倫指出，台灣的水果當然沒問題，介殼蟲只是藉口，現實就是兩岸的政治因素，鳳梨是開始，蔡政府「明白人裝糊塗」不願意面對、溝通、解決，苦的就是台灣的農民。

朱立倫說，網友說要吃爆釋迦跟蓮霧，那先前的鳳梨怎麼辦？這也會排擠掉其它水果的消費，大家怎麼力挺，都還是會有農民會受害。

朱立倫強調，民進黨說解方是新南向分散對中國大陸的依賴，那中國大陸禁止台灣水果進口，民進黨政府有什麼資格生氣？更何況數據能說明一切，2020年台灣出口到中國大陸和新南向國家相比，鳳梨是100倍，釋迦是200倍，蓮霧是600倍。

「抗中喊口號，農民慘被套」朱立倫認為，上次禁了鳳梨，這次禁釋迦、蓮霧，下一次又會是什麼？蔡政府是「抗中保台」還是「抗中害台」？呼籲民進黨請說清楚。