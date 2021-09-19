樂天桃猿洋投豪勁轉任終結者已連續24場無失分，追平聯盟紀錄，只差1場就能寫下聯盟新猷，總教練曾豪駒點出關鍵點，「他在擔任先發時，到了一定階段體力會下滑，壓制力也沒那麼好，轉後援後控球變佳，投球品質、壓制力都是最好的。」

昨天猿隊與富邦悍將大戰11局才分出勝負，豪勁在9局登板，後援2局被敲無失分，將連續無失分場次推進到24場、29.2局無失分，場次已追平2004年凱撒保有的聯盟紀錄，局數則是排名史上第4。

一開始猿隊規劃豪勁先發、歐飛登從牛棚出發，但現在角色調動，歐飛登重回熟悉的先發位置後表現越來越佳，豪勁轉戰後援同樣表現出色。

談到當初兩人的定位設定，曾豪駒表示，當下是依照球隊狀況去調整，那時候與投手教練討論後，考量球隊牛棚需要左投，那時歐飛登也許久未比賽，調整沒那麼快的情況下讓他從中繼出發。而豪勁則是去年有比賽，來台後調整進度較快，所以將他擺在先發。

「但後來發現他先發時到了一定球數後，體力下滑比較快，壓制力也沒那麼好，參考之前他在日職是牛棚投手，所以就慢慢把他往後調。」曾總還指出，豪勁轉戰後援表現出賽的關鍵點，就在於控球，「短局數他的投球品質、鴉智力是最好的。」