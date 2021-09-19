小朋友參加《野柳小小地質研究員》一日職人活動，探索大自然的奧妙。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

野柳地質公園和野柳海洋世界攜手推出「中秋團圓樂迺野柳」活動，讓親子在戶外場域暢玩海陸，包括中秋限定DIY「小海豹燈籠」，以及親子體驗職人活動《野柳小小地質研究員》。

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處表示，野柳擁有得天獨厚的地質景觀與豐富生態，想要知道其岩石隱藏的大秘密，只要參加《野柳小小地質研究員》一日職人活動，就能探索大自然的奧妙。

這次活動主要針對5至10歲小朋友舉辦，開放家長陪同參加，提供迷你版地質研究員套裝及道具，必須挑戰多項任務，包括尋寶解謎、單元遊戲、海廢DIY等。只要完成學習保育觀念，即可獲活動徽章及證書。目前10月周末皆有場次，每場各限量15位小朋友報名，若持「愛台灣博物卡」可享75折優惠。

野柳海洋世界也推出中秋限定活動《小海豹燈籠DIY》，邀請爸爸、媽媽帶著小朋友們，在9月18日至21日中午12點到下午4點，一起親手製作應景的「小海豹燈籠」；活動採現場報名，報名費每人100元。

另外，為鼓勵青銀同樂，中秋連假期間只要購買野柳海洋世界全票2張，或野柳地質公園原價票2張，皆能獲贈該園區長者票券（65歲以上使用）1張，希望樂齡長輩重拾童年美好記憶。