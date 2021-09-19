中央流行疫情指揮中心公布新冠疫苗施打第9期將施打BNT第一劑以及高端第二劑，由於兩種疫苗同步開打，南投縣衛生局呼籲符合接種對象民眾一定要在20日到22日上1922公費疫苗預約平台完成預約，另為讓疫苗接種作業單純化，南投縣衛生局將以單一接種單位「單日、單類疫苗」排程接種為原則，避免同一醫療院所同時同日有施打兩種疫苗的情形。

1922公費疫苗平台第9期將施打BNT和高端疫苗，意願登記至9月17截止，符合接種對象的民眾可至1922公費疫苗平台預約接種，預約時間將從9月20上午10時至9月22日上午12時截止。其中接種BNT第一劑對象為18至22歲、65歲以上以及40歲以上第9類高風險族群，且已於平台意願登記選擇BNT疫苗的民眾。

依據1922疫苗預約平台資料顯示本期南投縣預計有1萬5698人符合資格，其中18-22歲計有7429人、65歲以上長者計有1275人；而40到64歲第9類對象計有7111人。

南投縣衛生局安排接種日期在9月25日、9月27日、9月28等3日，接種地點為南投縣8家醫院、13家衛生所、58家診所共計79家合約院所同步開放預約接種。

另，第9期高端疫苗接種為第二劑疫苗，接種對象為9月28日（含）前符合第二劑接種間隔滿4週以上的民眾，且意願登記選擇高端的民眾。本期南投縣預計1萬0624人，施打時間為9月30日、10月1日施打。接種地點為13家衛生所、58家診所開放預約接種。

南投縣衛生局也提醒民眾請自行依意願到1922公費疫苗平台選擇接種單位及預約接種時間，依照所預約的時間逕至院所接種疫苗。