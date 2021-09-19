數位五倍券即將於9/22早上9點正式開放，民眾可至官網（5000.gov.tw）查詢詳細操作方式與期程並進行綁定。為鼓勵民眾綁定數位五倍券，今年包含信用卡、電子票證、行動支付等數位支付業者加碼推出各項優惠活動，吸引民眾綁定數位五倍券，民眾可以在五倍券官網瀏覽各家業者的優惠活動資訊，充分考慮清楚，選擇對自身最有利的數位支付工具再進行綁定。

數位五倍券將於9/22開放綁定，民眾可思考慎選數位券綁定方式，並密切注意共同綁訂及加碼券登記之開放時間即可，不用急於第一時間上線作業。(圖片來源: 經濟部中小企業處)

依照政府公告期程，數位五倍券的綁定期間為9/22至明年4/30。惟，今年一旦做了個人的數位綁定後就無法再修改，不像去年三倍券可以反悔變更。建議民眾可先到五倍券官網（5000.gov.tw）多多評估各家業者的優惠活動，再進行數位綁定。

為提高數位五倍券的使用效益，今年提供共同綁定的功能，共同綁定期間為9/22-10/1，透過共同綁定可以幫家裡的長輩或小孩一起綁定數位五倍券，除了可以節省民眾個別申請所需花費的時間，前400萬完成數位綁訂的民眾(含共同綁定人)並可額外獲得500元好食券。數位共同綁定後，民眾若要更改，可於9/22-10/6選擇退出共同綁定，超過10/6中午12點後就無法再變更。

眾所矚目的各部會加碼券，登記時間從9/22早上9點開始，民眾只要在10/8的23:59前完成登記，就不會錯過連續四週的抽獎活動，先登記、後登記都不影響抽籤權益，民眾可以慢慢思考抽哪些券種適合自己使用，再上五倍券官網勾選，不用急著在開放第一時間就搶著上官網登記。

為讓民眾充分利用五倍券，擴大振興經濟的效果，本次五倍券結合中央單位、銀行機構、縣市政府、金流業者、超商量販業者多方努力與協助，民眾可多加利用，並審慎思考最好的選擇，只要在政府公告期程完成預訂即可，不必趕在第一時間上線預訂，以免搶快後無法再變更。五倍券綁定、加碼、領取及其他使用問題，歡迎至官網（5000.gov.tw）詳閱相關說明。