台中潭子信仰中心「潭水亭觀音媽廟」19日舉辦主委遴選擲筊大會，共有4名委員參與擲筊爭取主委寶座，結果現任主委蔡瑞忠只擲得1個聖杯，飲恨未能連任，由張煌棋以4個聖杯榮任主委。根據潭水亭組織章程規定，現任主委任期至12月底，將於明年1月1日辦理交接。

潭水亭觀音廟自上屆開始，將主委改為擲筊由觀音媽定奪，今年共有現任主委蔡瑞忠、委員張煌棋、陳錦松及賴美娟爭取，競爭相當激烈。今日上午9點30分開始擲筊，結果，張煌棋獲4個聖杯，榮任下屆主委，本屆擲得3聖杯當選主委的蔡瑞忠，只擲得1個聖杯，連任止步。

潭水亭除採用擲筊遴選主委外，另有6人爭取常務監事，也是擲筊決定，最後由林世明獲得3個聖杯的當選常務監事，李武聰、吳文堆、林玉鶴、黃德清4人為監事，吳玲箏為候補監事。

新科主委張煌棋與新科常務監事林世明皆為潭子扶輪社成員，張煌棋從事膠射出事業，上屆是潭水亭後補監事。

現任主委蔡瑞忠表示，原本太太就不希望他繼續擔任主委，為了不讓支持者失望，才參與這次擲筊遴選，他一直以平常心看待。蔡瑞忠強調「職務不重要」，未來還是會以志工的身份關心潭水亭廟務，也恭賀新人當選主委。

潭水亭信徒代表及委員改選耳語不斷，廟方還被投訴審查信徒代表資格的標準不一，共有9人遭臨時委員監事聯席會議註銷信徒代表資格，其中8人因連續3次值班未出席，需隔屆才可再參選，1人則因涉及業務侵占而遭停權。