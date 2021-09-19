加拿大媒體《環球郵報》引述消息人士的話報導說，美國司法部就一項暫緩起訴協議恢復了與大陸華為公司及其律師的談判，這項協議華為首席財務官孟晚舟認罪並支巨額罰款後，允許她返回中國。

《美國之音》報導說，華為創始人任正非的女兒孟晚舟2018年12月在溫哥華國際機場被捕。美國發出逮捕令指控她在華為與伊朗有關的業務方面向滙豐銀行提供了具有誤導性的資訊。與美國有引渡條約的加拿大應美方要求逮捕了孟晚舟。

路透社引述《環球郵報》的消息並報導說，美方與華為的會談實際上已經進行了幾個星期，如果孟晚舟承認有罪並支付巨額罰款，美國準備終止引渡要求以及針對她的刑事起訴程式。

報導說，在2020年末，美國司法部也曾與華為討論了一項控辯協議。美國司法部與華為都拒絕為此消息置評。

對於美方的指控，孟晚舟一直堅稱無罪，在對引渡要求進行抗辯期間，她獲得保釋，在自己位於溫哥華的豪宅接受監視居住。有關將孟晚舟引渡至美國的司法聽證在8月結束，裁決日期定在10月21日。

報導說，孟晚舟被捕後，中國拘捕了兩名加拿大人康明凱(Michael Kovrig)和斯帕弗(Michael Spavor)，並在8月將斯帕弗判處11年徒刑。此舉普遍被認為是報復加拿大幫助美國逮捕孟晚舟。

《環球郵報》在沒有援引消息人士的情況下報導說，雙方的會談有可能為中國釋放2名加拿大人打開大門。不過這則報導說，華為與美國的會談沒有包括2名加拿大人的問題。