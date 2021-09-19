越南衛生部18日再批准一款COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗緊急使用。這款疫苗是古巴國產的「阿布達拉」（Abdala）。截至目前，越南已批准8款COVID-19疫苗緊急使用。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，「阿布達拉」疫苗製造商6月宣布，這款疫苗在注射3劑以後，有效性超過92%，並於7月9日在古巴獲得緊急使用。

包括「阿布達拉」在內，越南共批准8款疫苗緊急使用，包括阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）、嬌生（Johnson & Johnson）、莫德納（Moderna）、輝瑞（Pfizer）BNT、俄羅斯衛星-V（Sputnik V）、中國國藥（Sinopharm）、Hayat-Vax等。

越南約9800萬人口，根據越南衛生部統計，至9月17日止，全國疫苗施打總劑量超過3355萬劑，其中第一劑施打人數為2720萬8264人，並有634萬7095人打完兩劑。（編輯：韋樞）1100919