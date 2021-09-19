現今轉帳十分方便，登入網路銀行或APP即可快速轉帳，但馬有失蹄，有時不小心轉錯帳號，錢究竟能不能拿回來呢？有網友上網求助，結果有內行人出面解答，讓轉錯的錢失而復得。

一名網友在PTT八卦板發文求助，表示自己用網銀轉帳時，手殘把帳號049打成 094，聯絡銀行得到的回覆是「只能請對方匯還」。原PO假設如果對方不還，是只能認賠嗎？還是可以告侵佔？

有內行網友指出，要拿回款項有兩種情況，一是查交易明細，如果帳號不存在可能根本沒轉出，或後續沖退。二是確定有轉出，在營業日聯繫收款行告知緣由，收款行一般會幫忙聯繫對方 但聯繫不上（如空號或已換號）或對方不願退還，再看你願不願意為了這筆走法律途徑。

也有網友補充，「如果對方堅持不退還，就跟他說要提告侵佔，就會嚇到馬上還你了」、「不當所得不返還可以告，但你要先聯絡上他」、「可以提告啦，不過通常好好拜託順便給對方一點車馬費都能要回來」。

但也有人奉勸原PO匯款時要多次確認，否則也是造成對方困擾，「我匯款，帳號金額至少看3次才確認」、「我連選常用帳號都會再次確認，就怕眼殘」、「總有手殘眼殘的到處亂匯款造成別人困擾」。