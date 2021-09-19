台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日進行投票，輿情網站《網路溫度計》透過搖擺選民投票率、台中第二選區藍綠版圖消長，以及罷免案網路聲量3個數據分析罷免案成敗，《網路溫度計》指出，前立委顏寬恒以志工身分投入罷免案後，能否帶起聲量和熱度，會是陳柏惟罷免案中最關鍵的變數。

針對陳柏惟罷免案，《網路溫度計》指出，在還沒有表態的搖擺選民當中，有多少人當天願意出門投下同意票，將成為罷免案是否通過的關鍵之一，而陳柏惟的罷免案若要通過，在每100名搖擺選民中，還要有22人願意投下同意票，但從過去的場罷免案的數據來看，這次罷免案要成功仍有一定難度。

同時，《網路溫度計》分析了2020年立委選舉、2018年縣市長選舉投票結果中，藍綠陣營在台中第二選區的平均得票率之後發現，雖然藍營在該選區仍維持優勢，但雙方的差距已經越來越小，《網路溫度計》還以藍綠支持度相差最大的大肚區作為案例，指藍營的優勢其實並不算大。

此外，《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查7月17日至8月15日，以及8月16日至9月14日之間，關於罷免案的網路聲量，結果顯示，在7月17日至8月15日這段時間裡，陳柏惟的個人聲量占比為77%，罷免案相關為23%；但從8月16日開始，罷免案相關聲量的占比上升到47%，而陳柏惟的個人聲量占比則跌落至53%。

《網路溫度計》認為，罷免案相關聲量快速上升，這顯示顏寬恒以志工身分投入罷免後，逐漸將議題炒熱，雖然陳柏惟日前在臉書上貼出走訪市場的影片反擊，但仍難以挽回罷免聲浪逐漸被炒高的局面，而顏寬恒宣布投入罷免案後，能不能繼續帶起聲量和熱度，會是決定罷免案成敗的最關鍵變數。