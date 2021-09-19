富邦悍將18日與樂天桃猿的比賽，富邦在8局下5比3領先時就推出曾峻岳，第9局再換王尉永，19日賽前投手教練布魯斯談到此調度，他表示，第8局剛好是對方最好的中心打者上來打擊，所以就推出最好的投手應戰。

富邦在季中調動投手定位，由19歲小將曾峻岳接替陳鴻文扛起終結者位置，但昨天比賽來到第8局時，富邦就推出曾峻岳，他面對猿隊4名打者，投1局未失分，9局富邦再換投，王尉永在2出局後對梁家榮投出不死三振，猿隊也趁著這個機會一口氣扳平，最後在延長賽11局以6比5氣走富邦。

今天賽前談到這個投手調度，布魯斯說：「這是有原因的，我不會拘泥於傳統，除非傳統有很好的原因。」他解釋，昨天第8局時對方正好從第3棒開始打，「我覺得峻岳是我們陣中最好的投手，所以派他去抓對方最好的打者出局。」

所以曾峻岳還會是球隊中的終結者嗎？布魯斯表示，球隊中有很多人都可以是終結者的角色，球隊唯一需要的就是在球場上投好他們該執行好的球，「過去固定終結者這部分是很有效，但假設我們只固定某一人投第9局、當終結者，但若我們都沒有3分救援機會，那他不就都沒機會出賽，這樣對投手可能也不會是好事。」