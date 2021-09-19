國民黨主席選戰，黨主席江啟臣、孫文學校總校長張亞中、前主席朱立倫、前彰化縣長卓伯源等4名候選人交鋒。外界本來預期的江啟臣、朱立倫競爭局勢，隨著張亞中聲勢看漲後，戰局變成朱立倫、張亞中之爭。前民進黨立委郭正亮分析認為，朱立倫、江啟臣的策略出問題，導致張亞中異軍突起。

郭正亮19日在政論節目《新聞大白話》中表示，這次國民黨主席選舉，為什麼從一開始的朱、江之爭，逐漸變成朱、張之爭，顯然裡面有兩個人策略出了問題。第一個是江啟臣，他一開始的算盤應是認為，張亞中可能會搶到朱立倫的票，也就是深藍的票，因此一開始故意不去打張亞中，因為張是攻擊者，等到張亞中開始跳出來之後，江啟臣的角色就不見了。

郭正亮指出，朱立倫一開始是領先者，就應該持盈保泰，盡量避免爭議，也就是方方面面都要有所交代，但他表現出來的姿態，卻讓人感受不到他是一個領先者的角色。後來江啟臣的策略顯然沒有得逞，他原本應是想，張亞中氣勢上來以後，會搶到朱立倫的票，他會獲利，沒想到張亞中一上來就領先江啟臣，結果江啟臣現在落到第三。

郭正亮接著表示，現在朱立倫開始改變策略，朱立倫可能想若不跟張亞中對決，搞不好張亞中真的有機會贏。所以這選戰江啟臣好像愈來愈被邊緣化，在朱、張對決的過程中，江啟臣好像無法介入，媒體上也都是朱、張的新聞，這對江啟臣是很大的警訊，因為選舉往往是惡性循環，可能會一路下去。

郭正亮認為，現在朱立倫的一些表現，好像不是領先者，因為從態勢來看，張亞中上升得太快了，所以朱立倫必須展現王者的氣勢，把張亞中壓下去。朱立倫應知道要讓國民黨內的一鼓力量集中選票來支持他，否則恐會有落選的危機，所以開始變成朱、張對決，江啟臣逐漸被邊緣化，這個危機非常的明顯。