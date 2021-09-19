擁有G罩杯、多達18.3萬名粉絲追蹤的護理師黃靜，日前向媒體投訴，八月底在北市汀洲路租屋時，原本房東開出每月租金2.5萬元，但一看到她就主動降租金1萬，沒想到決定租下，並預付2萬元裝設紗窗等訂金後，房東竟然開口希望她每周能陪吃飯3次、陪慢跑與看電影，決定不租後卻只拿回一半訂金，至今仍與房東周旋，希望討回1萬元。

護理師覺得有異不租，預付的裝設紗窗2萬元訂金，只拿回1萬元，目前仍在周旋中。（圖／翻攝自當事人IG）

黃靜向《ETtoday新聞雲》投訴，她8月底與愛貓尋找新家，在網路上看到台北市汀洲路三段一處公寓出租套房廣告，當初看房時就向房東表明房租超出預算，陽台無遮蔽，會有貓咪跑出去與垃圾處理麻煩等問題。

房東聽後當下立即豪氣降租1萬元，還答應幫忙在陽台裝設紗窗，花錢找人幫倒垃圾，但她需先預付2萬元工程費用，免得裝設後反悔不住，黃靜不疑有他，當場就付了2萬元。

黃靜表示，可是付錢後房東卻開始詢問她個資，包括是否單身、從事的工作？還提出希望入住後能一周吃飯3次、一起慢跑等要求，結果隔天看完房子，對方就提出這些要求，讓她覺得詭異決定不租，想拿回2萬元，可是對方卻只同意退還1萬元。

黃靜氣憤地說，2萬元是預付的裝設紗窗費用，最後卻變成租屋訂金不願退還，覺得很不合理，現在目前仍與房東周旋，想要討回1萬元。