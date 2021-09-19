新冠肺炎病毒（SARS-COV-2）傳染力強大，不僅已在全球造成超過2億2千萬人染疫，近期也傳出多起動物園動物染疫的情況，令人不禁感到震驚。

繼亞特蘭大動物園(Zoo Atlanta)傳出20隻大猩猩中至少有18隻感染新冠肺炎（COVID-19）後，地點位在美國華府的史密森尼國家動物園（Smithsonian's National Zoo）指出，園區內發現6頭獅子、3頭老虎檢測COVID-19時，呈現陽性反應，當前也出現身體不適的情況，正在接受治療。

根據史密森尼國家動物園的聲明，飼養員在上周發現園區內6頭非洲獅、1頭蘇門答臘虎和2頭西伯利亞虎出現食慾降低、咳嗽、打噴嚏、嗜睡等症狀，在初步檢測COVID-19後呈現陽性反應。不過最終診斷尚未出爐，預計在未來幾天內公開。

上述生病的動物們在被發現後，正接受抗發炎、止吐的藥物治療，並且也服用抗生素，防止肺炎發生。

目前為止，還無法確認這些動物們染疫的原因為何。園方表示，造訪的遊客應非牠們的感染源，因為遊客都與確診的動物之間保持一定距離，另外並沒有其他動物出現疑似感染新冠肺炎的情況。

《Breaking Latest News》報導，根據美國農業部資料，累積至9月13日，全美至少有248例動物感染新冠肺炎的案例，而統計結果顯示，最容易感染新冠肺炎的動物依序是貓、狗以及老虎。另外，其他確診新冠肺炎的動物還包含貂、水獺以及雪豹等等。

在發現陸續有動物染疫的情況後，美國農業部已經批准可以針對動物施打新冠肺炎疫苗。當前，被核准可向動物施打的新冠肺炎疫苗是由輝瑞（Pfizer）子公司，寵物、家畜用藥的製藥商Zoetis所研發。而首輪將會針對維吉尼亞州動物園以及州內的保護生物學研究所內，容易被感染的動物開始施打。