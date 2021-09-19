新加坡國立大學東南亞研究所莫罕（C. Raja Mohan）16日投書美國《外交政策》。文中指出，美國、英國與澳洲近日成立的「AUKUS」聯盟直指中國大陸，但背後象徵的政治決心、華府打破對北京的傳統思維、拉攏歐洲盟友穩定印太情勢、將美印澳長期地綁在印太地區對付北京，以及讓印度可抽出手來專心因應陸上威脅，再再間接協助印度維持印太地區權力平衡的穩定。甚至，印度與法可以展開潛艦合作，不但留法在印太區，更能提升印度海軍實力。

莫罕認為，新成立的印太聯盟AUKUS除協助澳洲成立核動力潛艦艦隊，還深化諸如與國防相關的人工智慧(AI)、量子計算、網路作戰與水下科技等領域的安全合作。對印度而言，新德里有一系列理由樂見其成。

從印度的觀點來看，新聯盟傳遞華府強烈政治改革決心，以因應來自北京卻日益嚴峻的安全挑戰。甚至，長期以來美國對於移轉核子推進技術的限制，如今正式宣告突破，這也意味著美國認知到嚇阻北京需要打破傳統思維。

迄今為止，美國僅和英國共享軍事核子推進技術，而這讓潛艦的隱蔽性、速度、航程與續航力得到前所未見的成長。換言之，藉由將倫敦拉入進入與坎培拉的新三方聯盟，華府得以確保其傳統歐洲盟友能在穩定印太情勢上，發揮長期作用。

早在美國小布希政府時期，華府就協助新德里結束國際核孤立並因此強化美國與印度的連結。歷史性的民用核計畫不但協調美印間的戰略利益，還為印度參與澳洲、日本、美國在內的四方安全對話(QUAD)開啟契機

更進一步地說，印太地區的核子合作已有深厚基礎；此時成立的AUKUS不只是條約同盟，更可在核子合作發揮槓桿效益，進而促成印太區的戰略成果。在這樣脈絡下，澳洲的軍事能力明顯得以加強，並長遠地與美國、英國綁在一起。

當然，想看到澳洲的核動力潛艦逡巡於印太地區還要一段時間，也許要等到10年後才有機會；但這讓印度的三個重要戰略夥伴能產生更積極的安全態勢，並且有助於新德里在印太區維持權力平衡穩定。

※AUKUS排除日印？

論者認為，AUKUS排除了印度與日本，從而削弱QUAD;但作者認為，該聯盟以嚇阻中國大陸為主，有鑑於印度與大陸之間的安全問題日益嚴重，任何旨在嚇阻北京的行動，不論印度是否參與都符合新德里的戰略利益。

印度愈來愈關注北京帶來的陸上威脅，新德里需要長遠的夥伴關係來保護其海上側翼，進而專注於來自陸上的對手。儘管印度海軍能力也很重要，但共軍海軍威脅的規模與範圍，讓印度不得不將注意力集中在廣泛的海上聯盟上，這包括QUAD、澳洲、日本、印尼與法國。

※印度與法進行潛艦合作

當然，美澳之間的核動力潛艦協議，讓法澳之間的潛艦協議化為泡影，這無疑會成為印太的不利因素。畢竟，法國持續積極參與印太事務，並積極動員一直抱持懷疑態度的歐洲夥伴，試圖讓歐盟關注遠東挑戰，還促進澳、印與法的區域三邊聯盟。如今，恐因商業告吹而影響法國在印太，甚至對歐盟的決心。

不過，新德里近年與巴黎的戰略夥伴關係發展迅速。法國是歐盟唯一一國在印太區擁有領土與海軍力量，這讓雙方在印太有共同目標，更讓法國成為新德里的海上夥伴，進而擴大印度在印太區的影響力。想要法國留在印太區，並加強雙方海上合作，選擇法國展開潛艦合作是一個好辦法。