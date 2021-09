現年78歲的美國房地產大亨杜斯特(Robert Durst)在過去39年內涉嫌殺害3人,但一直沒有直接證據。而直到一次紀錄片的拍攝時,杜斯特因為自己一時說溜嘴,讓檢方拿到決定性的證據。杜斯特就因為2000年時殺害朋友柏曼 (Susan Berman),被加州陪審團於17日裁定謀殺罪名成立。

根據《路透社》報導指出,目前整起案件將會在10月18日進行宣判,而由於現年78歲的杜斯特身體十分虛弱,如果判決成立的話,杜斯特很有可能會在監獄中過世。雖然目前陪審團已經認定柏曼的死亡是遭到杜斯特殺害,但檢方認為杜斯特在過去39年內共計殺害3人,除了柏曼之外,另外兩位受害者則分別是他失蹤許久的妻子,以及他逃亡德州時意外發現他真實身分的鄰居。

報導中指出,HBO曾為了杜斯特製作電視紀錄片「黑色豪門疑案」(The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst),沒想到在拍攝過程中,杜斯特因為沒注意到身上的麥克風沒有關閉,就這樣去洗手間,在洗手間時他喃喃自語「我當然是把他們都殺了」,沒想到就這句話被未關閉的麥克風給收到聲音,成為整起案件的意外證據。

除了HBO的紀錄片證據外,檢方也發現,杜斯特的朋友查文(Nick Chavin)在2017年表示,杜斯特曾在2014年時對查文坦承,自己殺害了柏曼,杜斯特並表示自己殺害柏曼是被迫的,並非是出於他的自願。

杜斯特是紐約市當地知名房地產集團杜斯特集團(Durst Organization)創辦人的孫子,但他離開集團許久,目前集團是由他的親弟道格拉斯.杜斯特(Douglas Durst)所管理,而道格拉斯也曾在法院中表示,杜斯特曾經威脅恐嚇要殺害自己。