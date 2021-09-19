昨日首次發現4案民眾於騎樓或戶外烤肉，經勸導後，民眾立即收拾烤肉用品回屋內，未再有進一步違規情形。（台中市政府提供）

因應中央宣布全國二級警戒延長，台中市政府秉持「寧嚴勿鬆」，全市所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動、集會活動禁止飲食等措施。民政局長吳世瑋說，一連四天中秋連假，各區公所「騎樓巡查隊」與警察、道路主管機關等合作積極巡邏。

吳世瑋表示，自9月9日至18日全市已巡查1149場，宣導人數計1萬3932人，並於18日首次發現4案民眾於騎樓或戶外烤肉，經勸導後，民眾立即收拾烤肉用品回屋內，未再有進一步違規情形。

吳世瑋說，今年中秋節，考量新冠肺炎疫情，加上Delta變種病毒入侵讓人心驚，為降低變異病毒株傳播入侵風險，市府7日已宣布全市所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，請市民共體時艱，齊心配合政府各項防疫措施，別和病毒過不去。

吳世瑋提醒，台中市自7日起所有戶外公共場域包含公園、河濱、社區中庭、私人收費停車場、自家門前騎樓、公寓社區頂樓等會與不特定人士接觸的場域皆禁止烤肉；若家裡烤肉則以同住家人為限，民眾若經勸導不聽者，將依傳染病防治法處3000元至1萬5000元以下罰鍰。

民政局強調，「騎樓巡查隊」查獲4案民眾於戶外烤肉，其中太平區公所於昨晚6時30分至7時30分左右，分別在長億二街及中興路段巷內發現3起違規案件，立即勸導，同時再度向住戶進行政令宣導，民眾經勸導後，均配合收拾烤肉用品回屋內。

大甲區公所於昨晚巡查時，也發現轄內育德路段首起烤肉違規案件，經勸導後民眾也配合改善收回烤肉用品，未再有進一步違規情形。提醒民眾遵守各項防疫規定，避免違規影響中秋歡樂氛圍。